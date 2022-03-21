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36 минут назад

Комитет Госдумы одобрил новые штрафы за отождествление СССР и нацистской Германии

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 5

Авторами стали вице-спикер Госдумы Александр Жуков, глава Комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, а также сенаторы Алексей Пушков и Ольга Ковитиди.

Комитет Госдумы одобрил новые штрафы за отождествление СССР и нацистской Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Проект направлен на недопущение оскорбления памяти защитников Отечества и на обеспечение правовой защиты исторической правды о Великой Отечественной войне.

Штраф для граждан, согласно поправкам, составит от одной до двух тысяч рублей, также возможен арест на срок до пятнадцати суток. За рецидив штраф вырастет до 2,5 - 5 тысяч рублей.

Должностное лицо оштрафуют на сумму от одной тысячи до четырех тысяч рублей, а за повторное нарушение - на пять - двадцать тысяч. А компании - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей (на пятьдесят - сто тысяч рублей за повтор).

Поправки в КоАП продолжают ранее принятый закон, который установил запрет на отождествление целей, решений и действий руководства СССР и нацистской Германии. Это касается публичных выступлений, произведений, СМИ, включая публикации в интернете.

Политика,Елена Ямпольская,Ольга Ковитиди,Алексей Пушков,Александр Жуков,Госдума,
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