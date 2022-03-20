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34 минуты назад

Кадыров рассказал о планах въехать в Киев на трофейной бронемашине ВСУ

Илья Родин

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram заявил, что планирует въехать в Киев на трофейной украинской бронемашине. Об этом пишет РИА «Новости».

Кадыров рассказал о планах въехать в Киев на трофейной бронемашине ВСУ
Фото: ТАССТАСС

«Я сегодня прокатился на трофейной генеральской бронемашине, которую мы конфисковали в Украине у командиров националистов. …При помощи Всевышнего Аллаха совсем скоро въеду на нем в Киев!», - рассказал Кадыров.

Глава Чечни сообщил и о своих дальнейших планах.

«Ну а в перспективе я планирую национализировать предприятие по производству данных бронеавтомобилей под нужды российских военных», - отметил он.

Кроме того, Кадыров показал новую партию бронемашин для чеченских военнослужащих и добровольцев, принимающих участие в спецоперации на Украине.

«У военнослужащих и добровольцев из Чеченской Республики, участвующих в спецоперации на Украине, уже есть самое лучшее и современное материально-техническое оснащение», - рассказал глава республики.

Политик отметил, что поддержку бойцам постоянно оказывает Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. На средства фонда и были куплены бронеавтомобили.

Политика,Армия,Рамзан Кадыров,
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