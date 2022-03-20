Небензя анонсировал «новые неприглядные факты» о Западе после спецоперации на Украине

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что после окончания российской военной спецоперации на Украине могут появиться «новые неприглядные факты» о секретной деятельности Запада в регионе. Об этом дипломат сказал в интервью каналу «Россия-1»(цитата по ТАСС).
«Они прекрасно понимают, что когда цели специальной военной операции будут достигнуты, наружу выплывет огромное количество неприглядных фактов, которые пока еще лежат под спудом, не только военно-биологической деятельности, но и многие другие», - сказал Небензя.
Небензя отметил, что ООН не может подтверждать или не подтверждать информацию о биологическом оружии, поскольку оно является секретным. По его словам, «это смешно» потому что, те, кто занят такими разработками, «не докладывают ООН» о своей деятельности.
Постпред РФ также заявил, что страны Запада и Украина не должны голословно обвинять Москву.
«Если вы можете опровергнуть то, что мы вам предоставили, сделайте это. Но не обвиняйте нас голословно в том, что мы занимаемся пропагандой, потому что мы вам предоставили конкретные факты», - сказал дипломат.
Ранее стало известно, что сеть из 30 биолабораторий занималась на Украине усилением патогенных свойств смертельных болезней. Работы финансировали США.