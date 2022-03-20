Глава Крыма отреагировал на гибель на Украине замкомандующего Черноморским флотом

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что с глубокой скорбью воспринял сообщение о гибели заместителя командующего Черноморским флотом России капитана 1-го ранга Андрея Палия. Он написал об этом в Telegram.

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"Настоящий патриот, верный принципам офицерской чести, он до конца выполнил свой воинский долг", - подчеркнул Аксенов.

Он выразил соболезнования родным и близким офицера.

О гибели Палия 20 марта сообщила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. Она рассказала, что Палий служил на эсминце "Бесстрашный", большом противолодочном корабле "Очаков", а в 2008 году участвовал в операции по принуждению Грузии к миру. Она назвала Палия офицером с большой буквы, мужественным защитником Родины, преданным присяге и Военно-морскому флоту.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также отметил, что Андрей Палий был открытым и порядочным человеком, умел найти подход к любому человеку и пользовался большим авторитетом на флоте.

Спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля, о ней объявил президент РФ Владимир Путин. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Военное положение на Украине введено до конца апреля.