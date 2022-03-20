В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
13 минут назад

Кириенко заявил о «безумных идеях» Запада «отменить Россию»

Майк Габриелян

Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что у некоторых западных лидеров появились «безумные идеи отменить Россию». Политика цитирует РИА «Новости».

Кириенко заявил о «безумных идеях» Запада «отменить Россию»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У некоторых из западных лидеров появились безумные идеи, что они могут попробовать отменить Россию, что они могут попробовать отменить право быть россиянином, право быть русским, право говорить на русском языке, право любить русскую культуру», - сказал Кириенко.

По его словам, «этого никогда не произойдёт, никогда не получится».

Володин назвал цель России на Украине

Кириенко заявил, что западные лидеры не понимают, что такое русская культура, что такое Россия. «Культура отмены», развитая на Западе, где пытаются отменять все, что не соответствует их взглядам, не может сработать в отношении России. Результатом санкций и давления стала невероятная сплочённость людей в России.

«Сплочённость и поддержка нашего президента и готовность граждан России доказать, что это только наше право определять, как нам жить, только наше право определять, какую музыку нам слушать, какие книги нам читать, в какие ценности нам верить», - сказал Кириенко.

Ранее о том, что «сила нашего народа – в единстве и сплоченности» заявил доктор медицинских наук Владимир Островский.

Политика,Владимир Островский,Сергей Кириенко,Администрация Президента РФ,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители