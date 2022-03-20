Кириенко заявил о «безумных идеях» Запада «отменить Россию»

«У некоторых из западных лидеров появились безумные идеи, что они могут попробовать отменить Россию, что они могут попробовать отменить право быть россиянином, право быть русским, право говорить на русском языке, право любить русскую культуру», - сказал Кириенко.

По его словам, «этого никогда не произойдёт, никогда не получится».

Кириенко заявил, что западные лидеры не понимают, что такое русская культура, что такое Россия. «Культура отмены», развитая на Западе, где пытаются отменять все, что не соответствует их взглядам, не может сработать в отношении России. Результатом санкций и давления стала невероятная сплочённость людей в России.