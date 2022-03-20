В ЛДПР раскрыли состояние Жириновского

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского не ухудшалось до критического. Политик продолжает плановое лечение COVID-19. Об этом сообщил представитель ЛДПР Александр Дюпин, передает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Состояние Владимира Жириновского в худшую сторону не изменялось. Он продолжает лечение и реабилитацию, все идет по плану», - сказал Дюпин.

В феврале Минздрав РФ подтвердил, что 75-летний Жириновский находится в Центральной клинической больнице, у него диагностирована коронавирусная инфекция. 11 марта политика вывели из состояния медикаментозного сна, в котором он находился для поддержки организма.