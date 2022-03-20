Президент Турции Тайип Эрдоган примет участие во внеочередном саммите НАТО, который пройдет 24 марта в Брюсселе, сообщил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

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«На следующей неделе господин президент будет участвовать во внеочередном саммите НАТО», – сообщил Чавушоглу, выступая перед членами правящей партии в Анталье, сообщает РИА «Новости».

По информации пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, в ходе саммита глава Белого дома обсудит с коллегами дальнейшие «меры сдерживания России» в связи с проводимой ей спецоперацией на Украине.