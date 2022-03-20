Президент Турции Тайип Эрдоган примет участие во внеочередном саммите НАТО

«На следующей неделе господин президент будет участвовать во внеочередном саммите НАТО», – сообщил Чавушоглу, выступая перед членами правящей партии в Анталье, сообщает РИА «Новости».
По информации пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, в ходе саммита глава Белого дома обсудит с коллегами дальнейшие «меры сдерживания России» в связи с проводимой ей спецоперацией на Украине.
Ранее стало известно, что экстренный саммит НАТО, посвященный ситуации на Украине и повышению обороноспособности альянса, состоится 24 марта. В Белом доме подтвердили участие в саммите президента США Джо Байдена.