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2 часа назад

Рогозин: биооружие на Украине действует на репродуктивную систему россиянок

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Разрабатываемое на Украине биологическое оружие оказывает воздействие на женскую репродуктивную систему и иммунитет «определённых этносов», заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Рогозин: биооружие на Украине действует на репродуктивную систему россиянок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это оружие воздействует как на репродуктивную функцию женщин определённой национальности, так и в целом на иммунную систему конкретного этноса, вызывая аллергии, непереносимость по отношению к традиционной пище и подверженность заболеваниям, приводящим к ослаблению иммунитета нации и его вымиранию без воздействия войн», — написал он в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что в период с марта 2017 года по апрель 2018 года возглавлял правительственную комиссию по вопросам био- и химбезопасности, которая рассматривала вопросы окружения России американскими биолабораториями.

«Целью этих биологических экспериментов, проводимых Пентагоном с использованием биоматериалов, полученных от подопытных славян Украины и других соседних с Россией стран, является разработка «этнического оружия» против русского населения», — сказал он.

10 марта Минобороны России объявило о получении сведений, подтверждающих ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

В министерстве напомнили, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в сенате 8 марта косвенно подтвердила проведение Пентагоном военно-биологической программы.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что последствия опасных военно-биологических разработок, которые велись в лабораториях США на Украине, могли бы затмить пандемию коронавируса.

Политика,Спецоперация,Василий Небензя,Виктория Нуланд,Дмитрий Рогозин,Минобороны России,Роскосмос,ООН,Пентагон,
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