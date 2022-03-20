Жириновский заявил о провалившихся планах США раздробить Ирак

«Они надеялись расчленить Ирак. Курдскую часть отделить с провозглашением независимого Курдистана. Отделить шиитов - юг и Персидский залив. И сунниты отдельно в Багдаде. И таким образом расчленить все государства на Ближнем Востоке чтобы было десятки мелких государств, а над всеми доминировал бы Израиль с мощной армией. Тогда им казалось был бы порядок в интересах Запада. Но не получилось», - заявил Жириновский.