Жириновский заявил о провалившихся планах США раздробить Ирак

Журналисты РИА «Новости» к 19-й годовщине вторжения в Ирак международной коалиции во главе с США опубликовали интервью лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Политик рассказал о международной повестке на тот момент и о срыве планов Вашингтона по разделению страны.
«Они надеялись расчленить Ирак. Курдскую часть отделить с провозглашением независимого Курдистана. Отделить шиитов - юг и Персидский залив. И сунниты отдельно в Багдаде. И таким образом расчленить все государства на Ближнем Востоке чтобы было десятки мелких государств, а над всеми доминировал бы Израиль с мощной армией. Тогда им казалось был бы порядок в интересах Запада. Но не получилось», - заявил Жириновский.
Известный российский политик рассказал, что успел до американского нападения показать журналистам и политологам мирный, спокойный Багдад.
«С группой журналистов и политологов мы прилетели в Багдад. Они увидели, что такое настоящий Ирак. Порядок был в стране. Цены низкие, преступность нулевая. Мы гуляли по Багдаду ночью, и никто на нас не нападал», - сообщил глава ЛДПР.
Жириновский полагает, что Ирак со временем сможет восстановить свою государственность, наладить нормальную жизнь для представителей всех конфессий.