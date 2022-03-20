В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
50 минут назад

Жириновский заявил о провалившихся планах США раздробить Ирак

Елена Прошина

Журналисты РИА «Новости» к 19-й годовщине вторжения в Ирак международной коалиции во главе с США опубликовали интервью лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Политик рассказал о международной повестке на тот момент и о срыве планов Вашингтона по разделению страны.

Жириновский заявил о провалившихся планах США раздробить Ирак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Они надеялись расчленить Ирак. Курдскую часть отделить с провозглашением независимого Курдистана. Отделить шиитов - юг и Персидский залив. И сунниты отдельно в Багдаде. И таким образом расчленить все государства на Ближнем Востоке чтобы было десятки мелких государств, а над всеми доминировал бы Израиль с мощной армией. Тогда им казалось был бы порядок в интересах Запада. Но не получилось», - заявил Жириновский.

Известный российский политик рассказал, что успел до американского нападения показать журналистам и политологам мирный, спокойный Багдад.

«С группой журналистов и политологов мы прилетели в Багдад. Они увидели, что такое настоящий Ирак. Порядок был в стране. Цены низкие, преступность нулевая. Мы гуляли по Багдаду ночью, и никто на нас не нападал», - сообщил глава ЛДПР.

Жириновский полагает, что Ирак со временем сможет восстановить свою государственность, наладить нормальную жизнь для представителей всех конфессий.

Политика,Владимир Жириновский,ЛДПР,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители