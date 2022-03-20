Руководитель пресс-службы фракции ЛДПР Александр Дюпин отметил, что лидер партии "продолжает лечение и реабилитацию, все идет по плану"
Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского в худшую сторону не изменялось, он продолжает лечение и реабилитацию по плану. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил руководитель пресс-службы фракции ЛДПР Александр Дюпин.
"Состояние Владимира Жириновского в худшую сторону не изменялось. Он продолжает лечение и реабилитацию, все идет по плану", - сказал он.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что Жириновский находится в критическом состоянии.
9 февраля в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что 75-летний Жириновский находится в Центральной клинической больнице в связи с диагностированным у него ковидом. По данным министерства, лидер ЛДПР был госпитализирован 2 февраля. 11 марта стало известно, что его вывели из состояния медикаментозного сна, в котором он находился для поддержки организма.