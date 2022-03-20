Руководитель пресс-службы фракции ЛДПР Александр Дюпин отметил, что лидер партии "продолжает лечение и реабилитацию, все идет по плану"

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского в худшую сторону не изменялось, он продолжает лечение и реабилитацию по плану. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил руководитель пресс-службы фракции ЛДПР Александр Дюпин.

"Состояние Владимира Жириновского в худшую сторону не изменялось. Он продолжает лечение и реабилитацию, все идет по плану", - сказал он.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что Жириновский находится в критическом состоянии.