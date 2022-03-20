Стало известно о критическом состоянии Жириновского

Ранее появились данные, что Жириновский медленно пошел на поправку. В больнице ему начали давать седативные препараты для крепкого сна и восстановления организма. В то же время источник сообщил, что врачи были вынуждены увеличить дозу антибактериальных лекарств из-за нарушения в системе свертываемости крови — гипокоагуляции — и лихорадки у пожилого пациента. Кроме того, лидеру ЛДПР продолжили переливать кровь из-за выраженной кровопотери.