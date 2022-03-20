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1 час назад

Дочь Кадырова посвятила песню чеченским бойцам

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Министр культуры Чеченской Республики Айшат Кадырова написала песню о чеченских бойцах, об этом сообщил глава региона, а по совместительству и отец юной исполнительницы, Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Дочь Кадырова посвятила песню чеченским бойцам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Молодец, Айшат! Ни в коем случае не обращаюсь как к дочери, а как к внучке Первого Президента Чеченской Республики. Уверен, что твой любимый ДЕДУШКА Ахмат-Хаджи очень сильно бы тобой гордился!» – написал он.

Как пояснил Рамзан Кадыров, 23-х летняя Айшат написала и исполнила песню сама. В композиции говорится о «силе духа, мужестве, отваге, благородстве, героизме» воинов-чеченцев. Он добавил, что сейчас каждый житель Республики поддерживает соплеменников, которые задействованы в спецоперации и находятся в рядах российской армии на Украине.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Кадыров заявил об освобождении города в ЛНР.

Политика,Айшат Кадырова,Рамзан Кадыров,
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