Дочь Кадырова посвятила песню чеченским бойцам

Министр культуры Чеченской Республики Айшат Кадырова написала песню о чеченских бойцах, об этом сообщил глава региона, а по совместительству и отец юной исполнительницы, Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«Молодец, Айшат! Ни в коем случае не обращаюсь как к дочери, а как к внучке Первого Президента Чеченской Республики. Уверен, что твой любимый ДЕДУШКА Ахмат-Хаджи очень сильно бы тобой гордился!» – написал он.
Как пояснил Рамзан Кадыров, 23-х летняя Айшат написала и исполнила песню сама. В композиции говорится о «силе духа, мужестве, отваге, благородстве, героизме» воинов-чеченцев. Он добавил, что сейчас каждый житель Республики поддерживает соплеменников, которые задействованы в спецоперации и находятся в рядах российской армии на Украине.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Кадыров заявил об освобождении города в ЛНР.