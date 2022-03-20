Дочь Кадырова посвятила песню чеченским бойцам

«Молодец, Айшат! Ни в коем случае не обращаюсь как к дочери, а как к внучке Первого Президента Чеченской Республики. Уверен, что твой любимый ДЕДУШКА Ахмат-Хаджи очень сильно бы тобой гордился!» – написал он.