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30 минут назад

Захарова удивилась внесению в санкционные списки в качестве журналиста

Lenta.ruLenta.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась внесению в санкционные списки в качестве журналиста. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова удивилась внесению в санкционные списки в качестве журналиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказала Захарова, в санкционных списках некоторых стран ее назвали журналистом и публицистом.

«Это уже особый вид извращения, я вам скажу. Обычно, если хотят обидеть, то журналистов называют пропагандистами», — поделилась она.

По ее словам, она не помнит случаев, когда государственного служащего «наказали за то, что он публицист, и, видимо, чтобы пообиднее было, назвали журналистом».

«Прогресс — дело такое», — заключила представитель МИД.

Ранее Мария Захарова заявила, что власти США запустили в своей стране программу поддержки «стукачества и доносительства», потребовав от граждан предоставлять данные об известных им средствах, полученных от сотрудничества американцев с правительством России.

Политика,Мария Захарова,МИД России,Правительство РФ,
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