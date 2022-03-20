Официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась внесению в санкционные списки в качестве журналиста. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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Как рассказала Захарова, в санкционных списках некоторых стран ее назвали журналистом и публицистом.

«Это уже особый вид извращения, я вам скажу. Обычно, если хотят обидеть, то журналистов называют пропагандистами», — поделилась она.

По ее словам, она не помнит случаев, когда государственного служащего «наказали за то, что он публицист, и, видимо, чтобы пообиднее было, назвали журналистом».

«Прогресс — дело такое», — заключила представитель МИД.