Официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась внесению в санкционные списки в качестве журналиста. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Как рассказала Захарова, в санкционных списках некоторых стран ее назвали журналистом и публицистом.
«Это уже особый вид извращения, я вам скажу. Обычно, если хотят обидеть, то журналистов называют пропагандистами», — поделилась она.
По ее словам, она не помнит случаев, когда государственного служащего «наказали за то, что он публицист, и, видимо, чтобы пообиднее было, назвали журналистом».
«Прогресс — дело такое», — заключила представитель МИД.
Ранее Мария Захарова заявила, что власти США запустили в своей стране программу поддержки «стукачества и доносительства», потребовав от граждан предоставлять данные об известных им средствах, полученных от сотрудничества американцев с правительством России.