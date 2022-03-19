Джонсон отказался от нормализации отношений с Путиным

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что было бы ошибкой нормализовать отношения с президентом России Владимиром Путиным после украинского кризиса. Такое заявление он сделал на съезде Консервативной партии, передает РИА «Новости».
«Пытаться нормализовать отношения с Путиным после этого, как мы это сделали в 2014 году, означало бы снова совершить ту же самую ошибку», - сказал Джонсон.
По его словам, действия Путина объясняются тем, что он «испугался применения украинской модели к себе и к России и «запаниковал перед возможностью цветной революции в Москве».
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников..