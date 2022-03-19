Джонсон отказался от нормализации отношений с Путиным

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что было бы ошибкой нормализовать отношения с президентом России Владимиром Путиным после украинского кризиса. Такое заявление он сделал на съезде Консервативной партии, передает РИА «Новости».

Фото: Reuters Reuters

«Пытаться нормализовать отношения с Путиным после этого, как мы это сделали в 2014 году, означало бы снова совершить ту же самую ошибку», - сказал Джонсон.

По его словам, действия Путина объясняются тем, что он «испугался применения украинской модели к себе и к России и «запаниковал перед возможностью цветной революции в Москве».