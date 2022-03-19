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55 минут назад

Медведев пообещал проблемы недругам России

Lenta.ruLenta.ru

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что противники России, пытающиеся навредить экономике страны, в будущем столкнутся с проблемами. Свою позицию политик привел в личном Telegram-канале.

Медведев подчеркнул, что страна должна развивать производство там, где это еще не сделано. Он отметил, что задача выполнима, учитывая, что солидарность и взаимовыручка всегда помогали России в сложные годы.

«А наши недруги, которые пытаются сегодня ограничить наше развитие и испортить нашу жизнь, еще не раз с болью пожалеют о том, что сделали», — пообещал Медведев.

Ранее зампред Совбеза заявил, что западные компании, которые покидают Россию, очень хотят вернуться, но боятся, о чем говорят российской стороне.

Политика,Видео,Дмитрий Медведев,
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