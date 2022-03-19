Медведев: коллапса в экономике России не будет

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что ограничительные меры против российской экономики не приведут к ее коллапсу. Он отметил, что у России большое количество надежных партнеров по всему миру. Об этом пишет ТАСС.

«У нас есть все возможности для собственного развития. Во многом ранее введенные санкции пошли нам только на благо, заставили активнее развивать импортозамещение во всех отраслях, в том числе наукоемких, разрабатывать новые технологии, продукты и лекарства», - отметил Медведев.

Он напомнил также о тех мерах, которые приняло правительство для поддержки людей и экономики.

Политик обратил внимание на то, что у РФ «много надежных партнеров не только на постсоветском пространстве, но и в Китае, Юго-Восточной Азии, странах Африки». По его мнению, это «огромный, перспективный рынок, при этом не раздираемый такими противоречиями, как в Европе».

Медведев рассказал, что западные страны могут сколько угодно разглагольствовать о своей исключительности, называть себя «золотым миллиардом», но на Земле «население в разы больше, а металлы есть куда дороже золота». Так что, еще неизвестно, «кто кого сейчас изолирует».