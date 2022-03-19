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26 минут назад

Медведев: коллапса в экономике России не будет

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что ограничительные меры против российской экономики не приведут к ее коллапсу. Он отметил, что у России большое количество надежных партнеров по всему миру. Об этом пишет ТАСС.

Медведев: коллапса в экономике России не будет

«У нас есть все возможности для собственного развития. Во многом ранее введенные санкции пошли нам только на благо, заставили активнее развивать импортозамещение во всех отраслях, в том числе наукоемких, разрабатывать новые технологии, продукты и лекарства», - отметил Медведев.

Он напомнил также о тех мерах, которые приняло правительство для поддержки людей и экономики.

Политик обратил внимание на то, что у РФ «много надежных партнеров не только на постсоветском пространстве, но и в Китае, Юго-Восточной Азии, странах Африки». По его мнению, это «огромный, перспективный рынок, при этом не раздираемый такими противоречиями, как в Европе».

Медведев рассказал, что западные страны могут сколько угодно разглагольствовать о своей исключительности, называть себя «золотым миллиардом», но на Земле «население в разы больше, а металлы есть куда дороже золота». Так что, еще неизвестно, «кто кого сейчас изолирует».

По его мнению, народы европейских стран и США скоро предъявят счет своим правительствам за цену «антироссийских санкций», которые «оплачены из кошельков граждан западных стран».

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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