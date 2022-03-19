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1 час назад

Лавров: Россия открыта к сотрудничеству с Западом, но сама выдвигать инициативу не станет

ТАССТАССиещё 2

Россия открыта сотрудничеству со всеми странами, включая западные, однако в случае с Западом Москва сама инициативы выдвигать не намерена. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".

Лавров заявил о готовности РФ к сотрудничеству с Западом
Фото: ТАССТАСС

"Продолжаем мы быть открытыми к любому сотрудничеству, включая западные, хотя, когда Запад себя так повел, мы не собираемся выступать с какими-то инициативами, - сказал он. - Посмотрим, как они будут выходить из тупика, в который сами себя загнали, загнали свои ценности, принципы свободного рынка, неприкосновенности частной собственности, презумпции невиновности. Все это растоптано ими самими".

По словам министра, многие страны стали задумываться о том, "как дальше потихонечку отползать от доллара в международных расчетах".

"Потому что сегодня так получилось, завтра еще кто-то может не понравиться. Они [США] же по всему свету направляют своих дипломатов, в каждой стране поручают своим дипломатам требовать прекращения сотрудничества с Россией, "а то будут санкции". Причем ладно, когда по маленьким странам такая работа ведется, но когда с такими ультиматумами и требованиями обращаются к Китаю, Индии, Египту, Турции - это, наверное, у наших американских коллег потеря чувства реального либо совсем уже захлестывающий все нормы "комплекс сверхполноценности", - заключил Лавров.

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