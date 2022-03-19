Лавров заявил о готовности РФ к сотрудничеству с Западом

Россия открыта сотрудничеству со всеми странами, включая западные, однако в случае с Западом Москва сама инициативы выдвигать не намерена. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".
"Продолжаем мы быть открытыми к любому сотрудничеству, включая западные, хотя, когда Запад себя так повел, мы не собираемся выступать с какими-то инициативами, - сказал он. - Посмотрим, как они будут выходить из тупика, в который сами себя загнали, загнали свои ценности, принципы свободного рынка, неприкосновенности частной собственности, презумпции невиновности. Все это растоптано ими самими".
По словам министра, многие страны стали задумываться о том, "как дальше потихонечку отползать от доллара в международных расчетах".
"Потому что сегодня так получилось, завтра еще кто-то может не понравиться. Они [США] же по всему свету направляют своих дипломатов, в каждой стране поручают своим дипломатам требовать прекращения сотрудничества с Россией, "а то будут санкции". Причем ладно, когда по маленьким странам такая работа ведется, но когда с такими ультиматумами и требованиями обращаются к Китаю, Индии, Египту, Турции - это, наверное, у наших американских коллег потеря чувства реального либо совсем уже захлестывающий все нормы "комплекс сверхполноценности", - заключил Лавров.