Лавров заявил о готовности РФ к сотрудничеству с Западом

"Потому что сегодня так получилось, завтра еще кто-то может не понравиться. Они [США] же по всему свету направляют своих дипломатов, в каждой стране поручают своим дипломатам требовать прекращения сотрудничества с Россией, "а то будут санкции". Причем ладно, когда по маленьким странам такая работа ведется, но когда с такими ультиматумами и требованиями обращаются к Китаю, Индии, Египту, Турции - это, наверное, у наших американских коллег потеря чувства реального либо совсем уже захлестывающий все нормы "комплекс сверхполноценности", - заключил Лавров.