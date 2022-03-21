Путин обсудил с премьером Люксембурга ситуацию на Украине

Фото: ТАСС ТАСС

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Разговор состоялся по инициативе Мирзиеева. Президенты обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию договоренностей, которые были достигнуты по итогам визита лидера Узбекистана в Россию в ноябре 2021 года.

«Владимир Путин проинформировал о ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса. Президент Узбекистана с пониманием высказался о позиции и действиях российской стороны», — говорится в сообщении.

Главы государств также обменялись поздравлениями в связи с 30-летием установления дипотношений между двумя странами.