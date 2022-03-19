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1 час назад

Путин обсудил с премьером Люксембурга ситуацию на Украине

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 5

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем. Это уже вторая их беседа на этой неделе.

Путин обсудил с премьером Люксембурга ситуацию на Украине
Фото: ТАССТАСС

Лидеры обсудили ситуацию вокруг спецоперации на Украине, сообщили в пресс-службе Кремля. Разговор состоялся по инициативе Люксембурга.

В продолжение беседы Путин и Беттель обсудили ситуацию на Украине и в Донбассе в связи с проведением Россией специальной военной операции. Путин отметил непрекращающиеся ракетные удары украинских силовиков по Донецку и другим городам ДНР и ЛНР, которые приводят к многочисленным жертвам среди мирных граждан.

Также президент России подчеркнул, что военно-биологическая деятельность США на Украине неприемлема: представляет огромную опасность как для России, так и для всей Европы. Беттель рассказал о контактах с руководством Украины и ряда других государств . Путин сообщил принципиальные оценки хода переговоров.

Политика,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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