Кадыров назвал самое опасное оружие

Рамзан Кадыров заявил, что вооруженные правдой российские и донецкие бойцы не могут не победить. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это самое опасное оружие, против которого бессильна любая армия!», — отметил он, добавив, что бомбежки и превосходящая сила противника не могут пересилить боевой дух солдат.

«Посмотришь на неунывающие лица этих бойцов, которые, несмотря на бесконечные разрывы бандеровских снарядов и града пуль, продолжают гордо смотреть смерти в лицо, подшучивать над ней, подбадривать друг друга и наводить страх на бандитскую нечисть, и душа радуется», — признался глава Чечни.

19 марта Кадыров заявил о прибытии на Украину целого батальона добровольцев для участия в специальной операции России. При этом, указал политик, «каждый из них ценой своей жизни готов стоять на защите угнетенных бандеровцами жителей». До этого он обратился «ко всем нацикам, бандеровцам и шайтанам» на Украине, призвав их сложить оружие.