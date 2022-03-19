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1 час назад

Путина захотели пригласить в итальянский парламент вслед за Зеленским

Илья Родин

Итальянские парламентарии из правящей коалиции партий «Движение «5 звезд» и «Лига» заявили о необходимости вслед за главой Украины Владимиром Зеленским пригласить для выступления в национальном парламенте российского президента Владимира Путина. По их мнению, это следует сделать ради соблюдения принципа равноправия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica.

ТАСС напоминает, что Зеленский выступит по видеомосту в парламенте Италии 22 марта. До него в законодательном органе представители других стран выступали только два раза. В том числе, этой чести был удостоен Папа Римский Иоанн Павел II.

«После Зеленского мне бы хотелось послушать Путина», - подчеркнул депутат от «Движения» Никола Гримальди.

Желание однопартийца поддержали депутаты Давиде Серрителла и Габриеле Лорендзони.

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Отмечается, что Гримальди и его коллеги по партии проголосовали против декрета о направлении Киеву оружия в рамках оказываемой этой стране помощи. Лидер «Лиги» Маттео Сальвин также не пожелал оказать поддержку этому законопроекту.

Политика,Видео,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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