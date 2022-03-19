Итальянские парламентарии из правящей коалиции партий «Движение «5 звезд» и «Лига» заявили о необходимости вслед за главой Украины Владимиром Зеленским пригласить для выступления в национальном парламенте российского президента Владимира Путина. По их мнению, это следует сделать ради соблюдения принципа равноправия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica.

ТАСС напоминает, что Зеленский выступит по видеомосту в парламенте Италии 22 марта. До него в законодательном органе представители других стран выступали только два раза. В том числе, этой чести был удостоен Папа Римский Иоанн Павел II.

«После Зеленского мне бы хотелось послушать Путина», - подчеркнул депутат от «Движения» Никола Гримальди.

Желание однопартийца поддержали депутаты Давиде Серрителла и Габриеле Лорендзони.