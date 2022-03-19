В Госдуме заявили, что возможная блокировка GPS не нанесёт России никакого ущерба. О вероятном отключении страны от американской системы навигации заявил Дмитрий Рогозин.
Глава «Роскосмоса» отметил, что в США уже рассматривают этот вопрос.
Первый зампред комитета по информационной политике Сергей Боярский сообщил радиостанции «Говорит Москва», что в этом случае Россия полностью перейдёт на отечественную спутниковую систему навигации.
«Ничего не будет. Перестроимся на ГЛОНАСС. Благо, мы давно озаботились собственной системой навигации спутниковой. Группировка развернута. Насколько мне известно, в некоторых регионах она более точная, чем GPS. Мы не очень зависимы от GPS. У нас многое давно оборудовано ГЛОНАССом. Всё, что касалось государственных закупок, всегда закупалось на ГЛОНАССе».
Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что россиянам не стоит волноваться из-за возможного отключения от GPS. По его словам, в частности, все смартфоны подключены к ГЛОНАСС и продолжат работать.