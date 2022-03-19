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46 минут назад

В Госдуме заявили, что возможная блокировка GPS не нанесёт России никакого ущерба

Говорит МоскваГоворит Москваиещё 1

В Госдуме заявили, что возможная блокировка GPS не нанесёт России никакого ущерба. О вероятном отключении страны от американской системы навигации заявил Дмитрий Рогозин.

Глава «Роскосмоса» отметил, что в США уже рассматривают этот вопрос.

Первый зампред комитета по информационной политике Сергей Боярский сообщил радиостанции «Говорит Москва», что в этом случае Россия полностью перейдёт на отечественную спутниковую систему навигации.

RuTracker отказался работать в России

«Ничего не будет. Перестроимся на ГЛОНАСС. Благо, мы давно озаботились собственной системой навигации спутниковой. Группировка развернута. Насколько мне известно, в некоторых регионах она более точная, чем GPS. Мы не очень зависимы от GPS. У нас многое давно оборудовано ГЛОНАССом. Всё, что касалось государственных закупок, всегда закупалось на ГЛОНАССе».

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что россиянам не стоит волноваться из-за возможного отключения от GPS. По его словам, в частности, все смартфоны подключены к ГЛОНАСС и продолжат работать.

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