«Ничего не будет. Перестроимся на ГЛОНАСС. Благо, мы давно озаботились собственной системой навигации спутниковой. Группировка развернута. Насколько мне известно, в некоторых регионах она более точная, чем GPS. Мы не очень зависимы от GPS. У нас многое давно оборудовано ГЛОНАССом. Всё, что касалось государственных закупок, всегда закупалось на ГЛОНАССе».