Кадыров: на Украину прибыл целый батальон чеченских добровольцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что 19 марта на Украину прибыл целый батальон добровольцев из республики. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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«Новоприбывших встретил мой дорогой брат Адам Делимханов (депутат Госдумы — прим.). Он еще раз напомнил об истинной миссии российской стороны — положить конец тирании киевского режима, основательно уничтожить национализм и освободить из многолетнего заточения братский украинский народ», — написал чеченский лидер.

17 марта Кадыров заявлял, что из Чечни на Украину отправляется для участия в спецоперации тысяча добровольцев во главе с его помощником Аптой Алаудиновым. Глава республики назвал Алаудинова опытным бойцом, который не раз доказывал свою высокую военную подготовку.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.