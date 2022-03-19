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24 минуты назад

Володин призвал Запад прекратить поставки оружия Украине

Илья Родин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что западным странам следует направлять денежные средства на закупки гуманитарной помощи для Украины. Поставки оружия и отправку наемников в Незалежную необходимо прекратить. Об этом пишет ТАСС.

«Странам Запада вместе с США, если они желают мира, правильно было бы направлять средства не на военные поставки, а на оказание гуманитарной помощи населению», - считает политик.

Он уверен, что США и другим странам, входящим в Североатлантический альянс, важно принять соответствующие решения как можно скорее.

«Если [действительно] хотите скорейшего мира - примите немедленные решения. США и страны НАТО должны прекратить поставки оружия и отправку наемников на Украину», - отметил Володин.

По его мнению, за смерть мирных жителей на Украине, нескончаемый поток беженцев несут «прямую ответственность» Брюссель и Вашингтон.

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Он рассказал, что украинские националисты ежедневно «используют гражданское население как живой щит», прячутся за спинами женщин и детей. Страны НАТО не замечают происходящее на Украине, продолжают поставки оружия, направляют наемников.

«Поэтому, когда [президент США Джо] Байден и его коллеги по НАТО призывают к миру, они в первую очередь должны начать с себя. Именно по их вине отдаляется урегулирование ситуации на территории Украины, ее демилитаризация и денацификация. Они не хотят, чтобы она стала независимой, внеблоковой страной», - подчеркнул Вячеслав Володин.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил ранее, что Америка несмотря ни на что будет поставлять оружие на Украину в больших объемах.

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