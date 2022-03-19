Володин призвал Запад прекратить поставки оружия Украине

«Поэтому, когда [президент США Джо] Байден и его коллеги по НАТО призывают к миру, они в первую очередь должны начать с себя. Именно по их вине отдаляется урегулирование ситуации на территории Украины, ее демилитаризация и денацификация. Они не хотят, чтобы она стала независимой, внеблоковой страной», - подчеркнул Вячеслав Володин.