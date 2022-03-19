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19 минут назад

МИД: санкции могут вызвать череду необратимых последствий

Илья Родин

Директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов заявил, что Россия тщательно прорабатывает ответ на самые глобальные в новейшей истории ограничительные меры со стороны Запада. Об этом пишет РИА «Новости».

МИД: санкции могут вызвать череду необратимых последствий
Фото: ТАССТАСС

«Вопрос ответных рестрикционных мер на беспрецедентное по масштабу и нелегитимное с точки зрения международного права санкционное давление на Россию со стороны США и ЕС прорабатывается правительством», - рассказал дипломат.

Алексей Парамонов подчеркнул, что Москву вынуждают пойти на ответные меры.

«Санкции не наш выбор. Не хотели бы, чтобы логика высказываний министра экономики Франции Брюно Ле Мэра, который объявил России "тотальную финансовую и экономическую войну", нашла последователей в Италии и вызвала череду соответствующих необратимых последствий», - отметил он.

Агентство напомнило, что западные государства ввели против России жесткие санкции после начала специальной военной операции на Украине. Многие зарубежные компании полностью или на время ушли с российского рынка.

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Но рестрикции не оказали серьезного воздействия на экономику страны, так как, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, власти подготовились к возможной реакции Европы и США заранее.

Политика,Алексей Парамонов,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МИД России,ЕС,
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