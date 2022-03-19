В РФ отреагировали на попытку Байдена склонить Китай к санкциям

В Совете Федерации заявили, что не верят в способность США разрушить дружбу и тесные связи России и Китая.

Такое мнение выразил первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров, сообщает РИА «Новости».

«Как говорят в Китае, мы стоим спина к спине. Думаю, что попытка Байдена склонить Китай к тому, чтобы он присоединился ко всем санкциям, бесполезна», - сказал сенатор.

Джабаров отметил, что КНР - «очень мощная страна» с населением в полтора миллиарда и стремительными темпами развития. Пекин не скрывает своей поддержки и дружбы с Россией.