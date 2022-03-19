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27 минут назад

В Совфеде отреагировали на угрозу Байдена Китаю из-за помощи России

Газета.RuГазета.Ru

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что попытка президента США Джо Байдена склонить Китай к присоединению к санкциям против России бесполезна. Его слова приводит РИА «Новости».

В России отреагировали на угрозу Байдена Китаю
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Китайская Народная Республика — это очень мощная страна, полтора миллиарда населения, Китай уверен в своих темпах развития. Китай пользуется поддержкой и дружбой с Россией. Как говорят в Китае, мы стоим спина к спине. Думаю, что попытка Байдена склонить Китай к тому, чтобы он присоединился ко всем санкциям, бесполезна», — сказал сенатор.

Ранее президент США Джо Байден в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Китай будут ждать последствия, если Пекин окажет поддержку РФ. При этом он не указал, будут ли это санкции.

В МИД Китая ответили на угрозы Блинкена

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки позже заявила, что власти США сохраняют обеспокоенность по поводу того, что Китай может оказать материальную поддержку России. Она также сказала, что США рассматривают возможность введения санкций против Китая, если он поддержит Москву в ситуации с Украиной, передает ТАСС.

При этом она не уточнила, чем именно Вашингтон угрожает Пекину, но сказала, что США считают такую позицию «самым эффективным способом взаимодействия и ведения конструктивного диалога».

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