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36 минут назад

МИД назвал ЮНЕСКО жертвой амбиций Запада

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

ЮНЕСКО оказалась очередной жертвой эгоистических амбиций западных государств, заявил МИД России.

МИД назвал ЮНЕСКО жертвой амбиций Запада
Фото: ReutersReuters

Как сообщается на сайте МИДа, в среду и четверг в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже прошла внеочередная сессия Исполнительного совета организации. Встречу созвали «по инициативе стран коллективного Запада всего за две недели до регулярной, 214-й встречи Совета».

При этом на встрече «единственный вопрос о «текущем положении дел на Украине по всем аспектам мандата ЮНЕСКО» оказался на «периферии» обсуждения. Основное же внимание «идеологи» заседания уделили «задаче бесконтрольного распространения «фейков» о России.

МИД подчеркнул, что страны Запада исполняли «привычные для себя роли моралистов и нравоучителей». Российское ведомство указало, что ЮНЕСКО «призвана «содействовать укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов в области образования, науки и культуры». Однако из-за стран Запада «некогда исключительно гуманитарная, нейтральная и авторитетная площадка стала очередной жертвой эгоистических амбиций и политических пристрастий отдельных западных столиц».

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что такое положение дел «не может не вызывать глубокого сожаления международного сообщества, что не раз звучало в словах азиатских, африканских и латиноамериканских делегаций». Россия призвала членов и секретариат ЮНЕСКО «проявить волю и решимость, с тем чтобы не допустить попыток искажения истинного мандата и характера» организации.

Напомним, Украина пытается ослабить позиции России в СБ ООН. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что идея о лишении России членства в ООН маргинальна, этот сценарий заведомо неосуществим, Совбез ООН такую рекомендацию не вынесет. Дюжаррик заявлял, что ООН не имеет никаких оснований для сомнений в том, что закрепленное за Россией место в Совете Безопасности всемирной организации является правомерным.

Политика,Мария Захарова,МИД России,Совбез ООН,ООН,
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