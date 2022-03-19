МИД РФ обвинил ЕC в расизме из-за «борьбы со всем русским»

Захлестнувшая страны Европы борьба со всем русским граничит с откровенным расизмом, сообщают «Известия» со ссылкой на директора первого европейского департамента Министерства иностранных дел России Алексея Парамонова.

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«Рассчитываем, что… захлестнувшая их [страны ЕС] борьба со всем русским, граничащая с откровенным расизмом, уступит место... взвешенным шагам, направленным на поиск путей обеспечения безопасности и процветания всего европейского континента, а не только одной его части», — сказал дипломат.

Он выразил надежду, что в Европе «придут в себя, вспомнят о глубинных интересах своих народов».

По словам Парамонова, власти Италии подключились к «остервенелой русофобской кампании». Тем самым они пренебрегли двусторонними договорами и соглашениями, а также «особым характерам связей с Россией» и успешном опыте сотрудничества, заключил представитель МИД России.