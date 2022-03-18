«Надеюсь, что нет»: Хинштейн прокомментировал возможность блокировки YouTube в России

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн прокомментировал возможность блокировки YouTube в России. В своем Telegram-канале он написал, что не имеет четкого ответа на этот вопрос, но надеется, что этого не произойдет.
«Очень надеюсь, что нет. По крайней мере — что не будет полной блокировки ресурса. Ведь в первую очередь от этого пострадают наши пользователи», — написал Хинштейн.
Он отметил, что де-юре решение о блокировке находится в руках властей России, но де-факто — оно зависит от владеющей видеохостингом корпорации Google. Хинштейн призвал компанию восстановить заблокированные каналы российских СМИ, удалить фейки и противоправный контент, прекратить продвижение антироссийской «чернухи» под видом политической рекламы и вернуть монетизацию блогерам из РФ.
«Худой мир — лучше доброй ссоры. Я по-прежнему наивно надеюсь, что Google уйдет с "тропы войны" и займет наконец адекватную, конструктивную позицию», — подчеркнул политик.
В заключение Хинштейн обратил внимание на то, что аудитория отечественного аналога Rutube уже превысила порог в 20 миллионов пользователей и продолжает расти.
Ранее источник, близкий к Роскомнадзору, сообщил, что ведомство планировало заблокировать YouTube в России еще на прошлой неделе, но решение могли отложить из-за блокировки Instagram. Он допустил, что ограничение можно ожидать в ближайшие дни и даже, возможно, уже сегодня.