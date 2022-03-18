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10 минут назад

Глава Коми призвал «карать на месте» спекулянтов

Вероника Полынина

Глава республики Коми Владимир Уйба призвал «карать на месте» спекулянтов, повысивших цены на продукты при отсутствии роста отпускных цен. Об этом он заявил на заседании регионального штаба по обеспечению устойчивости функционирования экономики. Видеозапись обращения опубликована в телеграм-канале республики.

Глава Коми призвал «карать на месте» спекулянтов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы республики, ему каждый день приносят сводки о том, как «на пустом месте растут цены» из-за того, что кто-то решил «поднажиться» в текущей ситуации.

«У меня просьба в этой ситуации… проявлять просто жесточайшие (меры) и как можно эффективнее и быстрее карать на месте и цены возвращать к исходным», - сказал Уйба.

Он отметил, что при ближайшем рассмотрении подобных случаев оказывается, что отпускная цена не менялась, но «начинается игра, начинаются накрутки».

«Вот бить просто по рукам… наотмашь. Наши продукты в честь чего вдруг каждый день подрастают?.. Это чистая спекуляция, чистая нажива», - возмутился глава Коми.

По его словам, властям необходимо быть требовательнее и дисциплинированнее и жестче призывать спекулянтов к порядку, чтобы люди в регионе чувствовали себя защищенными.

Ранее в пятницу, 18 марта, председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в РФ в 2022 и 2023 годах превысит прежние прогнозы, но при этом ЦБ не допустит «раскручивания инфляционной спирали».

Политика,Владимир Уйба,Эльвира Набиуллина,Банк России,
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