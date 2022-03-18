В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
23 минуты назад

Путин и Макрон обсудили ход российско-украинских переговоров

ТАССТАССиещё 1

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре рассмотрели ход переговоров между Москвой и Киевом. Российский лидер при этом изложил принципиальные подходы к выработке возможных договоренностей, сообщает пресс-служба Кремля.

Стала известна тема телефонного разговора Путина и Макрона
Фото:  Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

"Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили положение дел на переговорах российских и украинских представителей. В этом контексте были изложены принципиальные подходы российской стороны к выработке возможных договоренностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры условились оставаться на связи.

Политика,В мире,Эмманюэль Макрон,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители