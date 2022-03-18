Мединский прокомментировал призыв Арестовича к «рельсовой войне»

Заявления советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича с призывом к «рельсовой войне» может навредить российско-украинскому переговорному процессу, заявил глава делегации России Владимир Мединский.

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«Мне кажется, что подобного рода экстремальные деятели могут сильно навредить переговорному процессу и минимальным росткам взаимопонимания между нашими делегациями», – цитирует Мединского ТАСС.

Он подчеркнул, что меньше всего хотел бы комментировать высказывания Арестовича, поскольку его выступления можно трактовать только как «прямой призыв к терроризму».

В четверг Арестович призвал украинцев начать «рельсовую войну» и уничтожать участки железной дороги, по которым снабжаются российские войска. В особенности он отметил направление Крым – Мелитополь. Также Арестович призвал белорусов к «партизанской рельсовой войне».

В пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что подразделения Вооруженных сил России и ДНР сжимают кольцо окружения в Мариуполе и ведут бои в центре города против украинских националистов.