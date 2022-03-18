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7 минут назад

Мединский назвал условие для встречи Путина и Зеленского

Вероника Полынина

Говорить о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского можно будет только тогда, когда РФ и Украина подготовят и утвердят договор между странами. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, сообщает РИА «Новости».

Мединский назвал условие для встречи Путина и Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прежде чем говорить о встрече руководителей, необходимо, чтобы делегации переговорщиков подготовили и согласовали текст договора, после этого текст договора по нашим предложениям должен парафироваться главами МИД, соответственно, (договор) будет утвержден правительствами, только после этого имеет смысл говорить о саммите глав государств», - заявил он журналистам.

«Хоть завтра»: МИД Украины высказался о встрече Зеленского с Путиным

По его словам, Москве и Киеву удалось максимально сблизить свои позиции на переговорах по вопросам нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО.

По вопросам демилитаризации и денацификации Украины переговоры находятся «где-то на полпути», отметил Мединский. В этих пунктах есть нюансы, связанные с гарантиями безопасности для Украины.

«Дальше начинаются нюансы, связанные с тем, какие гарантии безопасности получает Украина дополнительно к имеющимся в случае отказа от вступления в блок НАТО», - сказал он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В начале марта Владимир Зеленский предложил президенту России сесть за стол переговоров, назвав себя при этом «соседом», а также «нормальным мужиком». Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Владимир Путин никогда не отказывается от контактов, но переговоры с Владимиром Зеленским не должны быть «встречей ради встречи».

Политика,Владимир Зеленский,Владимир Мединский,Сергей Лавров,Владимир Путин,НАТО,
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