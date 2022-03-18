Лавров проинформировал послов арабских стран о развитии спецоперации по защите Донбасса

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подробно проинформировал в пятницу аккредитованных в Москве глав дипломатических миссий арабских стран и представительства Лиги арабских государств об оценках России ситуации на Украине и вокруг нее, а также о развитии специальной военной операции по защите республик Донбасса.
"Послы были подробно проинформированы о наших оценках ситуации на Украине и вокруг нее, а также о развитии специальной военной операции по защите республик Донбасса, - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи. - Главой внешнеполитического ведомства России были даны развернутые разъяснения по интересующим арабских дипломатов вопросам, связанным с обеспечением безопасности мирного населения на Украине, включая иностранных граждан, организацией гуманитарных коридоров и оказанием помощи беженцам".
В МИД РФ также отметили, что Лавров подчеркнул, что страны коллективного Запада ведут против России открытую экономическую войну, оказывают беспрецедентное санкционное давление, грубо нарушая все нормы международного права.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.