Лавров проинформировал послов арабских стран о развитии спецоперации по защите Донбасса

"Послы были подробно проинформированы о наших оценках ситуации на Украине и вокруг нее, а также о развитии специальной военной операции по защите республик Донбасса, - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи. - Главой внешнеполитического ведомства России были даны развернутые разъяснения по интересующим арабских дипломатов вопросам, связанным с обеспечением безопасности мирного населения на Украине, включая иностранных граждан, организацией гуманитарных коридоров и оказанием помощи беженцам".