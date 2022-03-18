Путин счел верхом цинизма отстранение россиян от Паралимпиады

— Пострадали не просто ни в чем не повинные атлеты, а именно паралимпийцы — люди, которые не сломались, а преодолели труднейшие жизненные испытания, достойные всемерной поддержки и преклонения, те, кто своим примером дарит надежду миллионам, заставляет поверить в себя и в свои силы. Россия, для которой верность идеалам спорта и олимпизма всегда была и остаётся незыблемой, не будет мириться с лишением атлетов и их наставников главного праздника, — сказал глава государства.