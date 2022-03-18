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55 минут назад

Путин счел верхом цинизма отстранение россиян от Паралимпиады

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 5

Отстранение россиян и белорусов от Паралимпиады в Пекине является верхом цинизма. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу, 18 марта.

Путин счел верхом цинизма отстранение россиян от Паралимпиады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Пострадали не просто ни в чем не повинные атлеты, а именно паралимпийцы — люди, которые не сломались, а преодолели труднейшие жизненные испытания, достойные всемерной поддержки и преклонения, те, кто своим примером дарит надежду миллионам, заставляет поверить в себя и в свои силы. Россия, для которой верность идеалам спорта и олимпизма всегда была и остаётся незыблемой, не будет мириться с лишением атлетов и их наставников главного праздника, — сказал глава государства.

Поводом для высказывания лидера стало обращение к участникам открытых всероссийских спортивных соревнований «Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе.Спорт». Атлетам, выразил уверенность Путин, удастся показать в Ханты-Мансийске, что они лучшие и самые сильные, отмечается на сайте Кремля.

3 марта Международный паралимпийский комитет решил не допускать российских спортсменов к Паралимпиаде-2022. Такое решение было принято в связи с тем, что многие иностранные спортсмены отказались выходить против сборной России.

9 марта сообщалось, что Игры «Мы вместе.Спорт» для паралимпийцев из России состоятся в Ханты-Мансийске. Во всероссийских играх примут участие порядка 70 спортсменов в шести видах спорта — лыжных гонках, биатлоне, керлинге, сноуборде, горных лыжах, а также следж-хоккее.

Политика,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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