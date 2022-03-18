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33 минуты назад

Путин: Крым надо было вытащить из прежнего унизительного состояния

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 1

России надо было вытащить Крым из того унизительного состояния, в котором он находился, не будучи в составе России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в "Лужниках" на праздничном концерте в честь Дня воссоединения Крыма с Россией.

Путин: Крым надо было вытащить из прежнего унизительного состояния
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Путин напомнил, что Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь. "Нужно было сделать вещи, которые не видны сразу невооруженным взглядом, - уточнил он. - Они носят фундаментальный характер".

Президент пояснил, что имеет в виду газоснабжение, энергоснабжение, коммунальное хозяйство, восстановление дорожной сети, строительство новых дорог, магистралей и новых мостовых переходов.

По словам президента, "нужно было вытащить Крым из той унизительной позиции, из того унизительного состояния, в которое Крым и Севастополь были погружены, когда находились в составе другого государства". Он напомнил, что Киев финансировал эти территории по остаточному принципу.

Политика,Владимир Путин,
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