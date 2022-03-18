Путин: Крым надо было вытащить из прежнего унизительного состояния

России надо было вытащить Крым из того унизительного состояния, в котором он находился, не будучи в составе России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в "Лужниках" на праздничном концерте в честь Дня воссоединения Крыма с Россией.

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Путин напомнил, что Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь. "Нужно было сделать вещи, которые не видны сразу невооруженным взглядом, - уточнил он. - Они носят фундаментальный характер".

Президент пояснил, что имеет в виду газоснабжение, энергоснабжение, коммунальное хозяйство, восстановление дорожной сети, строительство новых дорог, магистралей и новых мостовых переходов.