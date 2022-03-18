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37 минут назад

Путин процитировал Священное Писание во время выступления в Лужниках

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин процитировал Священное Писание, выступая на концерте ко дню воссоединения Крыма с Россией в «Лужниках», передает ТАСС.

Путин процитировал Священное Писание во время выступления в Лужниках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне приходят в голову слова из Священного Писания: нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих», - сказал Путин, говоря о целях спецоперации на Донбассе.

Глава государства подчеркнул важность избавления мирных людей от геноцида и от страдания и добавил, что это и есть главная причина начала спецоперации.

«Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида и является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали в Донбассе и на Украине. Именно в этом цель», - подчеркнул Путин.

Президент также отметил высокий уровень единения российских военных на Украине.

«Плечом к плечу, помогают, поддерживают друг друга, а если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. Такого единения у нас давно не было», - заявил Путин.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Политика,Владимир Путин,
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