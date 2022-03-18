Путин подписал указ о дополнительных экономических мерах

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах в сфере валютного регулирования.

«Глава государства подписал Указ "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования», - сообщает пресс-служба Кремля.

Президент запретил до 31 декабря 2022 года без разрешений ЦБ РФ оплачивать доли, вклада или пая в имуществе иностранных компаний.

Аналогичный запрет введен для операций «по взносу резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений (договора о совместной деятельности)».

Совету директоров Банка России предоставляются полномочия определять размер разрешенных операций в пользу нерезидентов, ограничивать суммы покупок валюты нерезидентами на российском рынке и выдавать экспортерам разрешение не продавать валютную выручку.