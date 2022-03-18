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1 час назад

Путин подписал указ о дополнительных экономических мерах

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах в сфере валютного регулирования.

«Глава государства подписал Указ "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования», - сообщает пресс-служба Кремля.

Президент запретил до 31 декабря 2022 года без разрешений ЦБ РФ оплачивать доли, вклада или пая в имуществе иностранных компаний.

Аналогичный запрет введен для операций «по взносу резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений (договора о совместной деятельности)».

Совету директоров Банка России предоставляются полномочия определять размер разрешенных операций в пользу нерезидентов, ограничивать суммы покупок валюты нерезидентами на российском рынке и выдавать экспортерам разрешение не продавать валютную выручку.

До 1 сентября обязательства по валютным вкладам в попавших под санкции Запада банках РФ могут исполняться в рублевом эквиваленте по актуальному курсу, говорится в указе.

Политика,Видео,Владимир Путин,Банк России,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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