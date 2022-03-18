В МИД РФ пообещали ответ на высылку дипломатов

Москва даст соответствующий ответ на все безосновательные высылки российских дипломатов. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На все безосновательные высылки российских дипломатов будет дан соответствующий ответ", - написала она в Telegram-канале.
В пятницу МИД Болгарии объявил 10 российских дипломатов персонами нон грата. Затем стало известно, что Эстония и Латвия объявили о высылке трех российских дипломатов. Литва объявила персонами нон грата четырех сотрудников посольства РФ.