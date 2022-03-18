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20 минут назад

Захарова: РФ даст ответ на все безосновательные высылки российских дипломатов

ТАССТАСС

Москва даст соответствующий ответ на все безосновательные высылки российских дипломатов. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В МИД РФ пообещали ответ на высылку дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На все безосновательные высылки российских дипломатов будет дан соответствующий ответ", - написала она в Telegram-канале.

В пятницу МИД Болгарии объявил 10 российских дипломатов персонами нон грата. Затем стало известно, что Эстония и Латвия объявили о высылке трех российских дипломатов. Литва объявила персонами нон грата четырех сотрудников посольства РФ.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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