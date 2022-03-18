Захарова высказалась о «дерусификации» европейской экономики

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сегрегацией и национализмом программу Польши по «дерусификации» европейской экономики. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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«Вот так сегодня выглядят сегрегация и национализм», – написала Захарова.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша активна как в НАТО, так и в ЕС, поэтому призывает к новым шагам. По его словам, Варшава «в большой степени режиссирует политику санкций». Премьер подчеркнул, что страна будет заниматься «дерусификацией» польской и европейской экономик.