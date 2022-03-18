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1 час назад

«Не надо скупать гречку»: Матвиенко обратилась к россиянам

Алиса Селезнёва

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян прекратить в панике скупать гречку и сахар, заметив, что в стране есть достаточные запасы продуктов. Об этом пишет ТАСС.

«Не надо скупать гречку»: Матвиенко обратилась к россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным NielsenIQ, на фоне санкций и ситуации на Украине темпы роста продаж продуктов и товаров повседневного спроса у ретейлеров увеличились в конце февраля — начале марта почти в два раза. В частности, спрос на бакалею (сахар, крупы, консервы и другое) год к году вырос на 46%.

Спикер Совета Федерации отметила, что очень плохо, когда начинаются панические настроения, слухи, фейки в интернете, и россияне на них реагируют, бросаясь в магазины.

«Сейчас ответственность каждого - как нашего общества, так и наших граждан - понимание того, что не надо скупать гречку. Не надо. Заведутся там жучки. Еще не до конца израсходовали гречку, которую в ковид закупили, когда началась паника», - заявила Матвиенко.

Она также подчеркнула, но нет необходимости делать огромные запасы сахара, так как в «таком количестве его никто не употребляет». По словам сенатора, круп и сахара в России достаточно.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что гражданам нет необходимости бежать в магазины и закупать запасы продуктов личной гигиены и питания. Он также заявил, что Кремль не формулировал позицию относительно вопроса о государственной монополии на сахар.

При этом в прокуратуре сообщили о запланированной проверке сообщений об увеличении стоимости сахара из-за приостановки его отгрузки несколькими предприятиями.

Политика,Валентина Матвиенко,Дмитрий Песков,Совет Федерации,
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