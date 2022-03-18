Польша назвала себя "режиссером" антироссийских санкций

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал Варшаву режиссером антироссийских санкций, сообщает РИА "Новости".

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"Польша активна как в НАТО, так и в ЕС, мы призываем к новым шагам, можно сказать, что мы в большой степени режиссируем политику санкций",- сказал польский премьер.

Моравецкий также прокомментировал возможность отправки миротворческой миссии на Украину. Так, по его словам, Украина - это суверенное государство, которое имеет право пригласить "для поддержки и охраны своей территории, охраны детей, женщин, больниц, детских садов и школ разного рода миссии".

Ранее Моравецкий заявил, что польское правительство объявило программу "дерусификации" польской и европейской экономики. Он назвал этот процесс "первой частью антипутинского щита". Моравецкий пояснил, что в первую очередь программа будет направлена на отказ от российских энергоносителей.

До сих пор европейские страны были едины в санкционном давлении на Россию — все четыре пакета ограничительных мер были согласованы относительно быстро и не вызывали вопросов. Однако переход к следующему уровню ограничительных мер может обнажить противоречия внутри Евросоюза. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".