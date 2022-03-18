Лавров назвал отказавшиеся «брать под козырек» перед США страны

Россия, как и еще ряд стран, не будет «брать под козырек» перед США, которые стремятся установить однополярный мир. Об этом заявил сегодня глава МИД Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

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Министр иностранных дел России подчеркнул, что Вашингтон стремится к миру, похожему на американский салун, где все пляшут под дудку сильнейшего.

«Есть игроки, которые никогда не согласятся с существованием глобальной деревни под руководством шерифа из Америки, это Китай, Индия, Бразилия, Мексика, и я думаю, что эти страны не «возьмут под козырек», если дядюшка Сэм скажет им что-то сделать», - заметил Сергей Лавров.

Он также отнес к числу стран, которые не будут «брать под козырек» и Россию.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В ответ США и ЕС ввели жесткие антироссийские санкции.

2 марта Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить применение силы на Украине и вывести войска. За документ проголосовало 141 государство, 35 стран воздержались, пять выступили против. При этом Пекин подчеркнул, что не поддерживает антироссийские санкций, так как они дестабилизируют мировой рынок.