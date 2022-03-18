Лавров назвал отказавшиеся «брать под козырек» перед США страны

Россия, как и еще ряд стран, не будет «брать под козырек» перед США, которые стремятся установить однополярный мир. Об этом заявил сегодня глава МИД Сергей Лавров, пишет РИА Новости.
Министр иностранных дел России подчеркнул, что Вашингтон стремится к миру, похожему на американский салун, где все пляшут под дудку сильнейшего.
«Есть игроки, которые никогда не согласятся с существованием глобальной деревни под руководством шерифа из Америки, это Китай, Индия, Бразилия, Мексика, и я думаю, что эти страны не «возьмут под козырек», если дядюшка Сэм скажет им что-то сделать», - заметил Сергей Лавров.
Он также отнес к числу стран, которые не будут «брать под козырек» и Россию.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В ответ США и ЕС ввели жесткие антироссийские санкции.
2 марта Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить применение силы на Украине и вывести войска. За документ проголосовало 141 государство, 35 стран воздержались, пять выступили против. При этом Пекин подчеркнул, что не поддерживает антироссийские санкций, так как они дестабилизируют мировой рынок.
Также постоянное представительство Китая при ЕС отказалось осудить Россию, напомнило генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу о бомбардировках Югославии и констатировало, что им «не нужны лекции о справедливости от нарушителя международного прав».