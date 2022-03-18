Лавров объяснил смысл денацификации на Украине

Денацификация на Украине подразумевает отмену любых законов, которые подвергают дискриминации русскоязычное население. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу в интервью телеканалу RT.

"Конечно, также и денацификация, это наше абсолютное требование. Это потребует не только отмены законов, которые поощряют нацистскую идеологию и практики, но также это будет означать отмену любого законодательства, которое дискриминирует русскоговорящее население и все права русскоговорящего населения. Они испытывали фантастическую дискриминацию на Украине, их очень обижали", - сказал Лавров.

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Он также отметил, что украинские политики выступают за изгнание этнических русских из страны.

"Сама идея изгнания русских с Украины по-прежнему занимает мысли политиков этой страны. Возьмем, например, Олега Тягнибока (лидер украинской националистической партии "Свобода" - прим. ТАСС), это радикальная партия. Он говорит о необходимости дерусификации, так он это называет. Он говорит о том, что дерусификация означает, что этнические русские не должны иметь ни своей идентичности, ни языка, ни истории на Украине", - сказал он.

Однако, по словам главы МИД РФ, для того, чтобы лучше понять нынешний расклад, необходимо вспомнить о заявлениях, сделанных самим президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я уже говорил, что ультрарадикалы призывали к изгнанию русских с Крыма, а в сентябре прошлого года президент Зеленский заявил следующее: "Если вы считаете, что вы русский, если вы хотите быть русским, если вы хотите дружить с Россией, пожалуйста, поезжайте в Россию". Он сказал это буквально несколько месяцев тому назад", - отметил он.

Эскалация конфликта на Украине стала следствием того, что западные страны не захотели урегулировать кризис мирным путём, считает глава МИД России Сергей Лавров. В ходе интервью телеканалу РБК он отметил, что российские усилия по дипломатическому решению ситуации, которое бы также принимало во внимание интересы Москвы, игнорировались в течение многих лет.

Вы спросили, почему миром нельзя было решить. Мы предлагали решать миром многие-многие годы, — напомнил Лавров.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что главным фактором конфликта является далеко не Украина, поскольку напряжённость нарастала давно, и не только по её вине. В качестве примера Лавров привёл турне госсекретаря Майка Помпео по Африке, в ходе которого тот призывал принимающие страны прекратить торговлю и сотрудничество с Россией и Китаем.

Помимо этого, топ-дипломат заявил о желании западных партнёров изменить миропорядок: по его словам, ситуация на Украине представляет собой битву за будущую архитектуру мира.

Особо он подчеркнул желание США подмять под себя всех членов ЕС: Лавров полагает, что почти все европейские страны уже «легли» под Америку. Только французский президент Эммануэль Макрон всё ещё напоминает членам сообщества о необходимости стратегической автономии Евросоюза, отмечает глава МИД.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в подготовке захвата территорий Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лаврова, не сумев реализовать Минские соглашения, разработали «план Б».

«Речь идет о захвате потерянных территорий с чудовищным кровопролитием, с эскалацией того, что они делали с гражданским населением на протяжении восьми лет», — утверждает глава МИД.

Лавров заявил, что военнослужащие России, ДНР и ЛНР обнаружили соответствующие документы украинского Генштаба.

«Операция, которая была начата Россией, фактически упредила эту угрозу», — добавил он.

Европа почти прекратила попытки отстаивать независимость перед США, ведущими мир к однополярному порядку. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По словам дипломата, европейские страны практически отказались сохранять независимость.

«Мне кажется, что Европа уже на 99 процентов прекратила попытки сохранять независимость, хотя президент [Франции Эммануэль] Макрон и говорит о том, что стратегическая автономия для Европейского союза является его целью и он будет за нее бороться, однако я полагаю, что он не преуспеет», — указал министр.

Запад пытается всеми силами маргинализировать Россию и остановить её развитие, заявил в интервью RT министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что на Москву оказывается беспрецедентное давление.

То, что мы наблюдаем сейчас на Украине, — это квинтэссенция западного стратегического курса, а именно, маргинализировать, её сдержать, положить конец развитию России, а также низвести роль России к нулю в мировой политике, экономике, спорте, искусстве, торговле, науке, образовании. И мы наблюдаем сейчас беспрецедентные шаги, которые предпринимают наши западные коллеги, — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что Европа практически прекратила попытки отстаивать свою независимость перед Соединёнными Штатами.

Китай, Индия, Бразилия, Мексика и ряд других стран никогда не станут плясать под дудку США, заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Есть игроки, которые никогда не согласятся с существованием "глобальной деревни" под руководством "шерифа" из Америки — это Китай, Индия, Бразилия, Мексика. Я думаю, что это те страны, которые вовсе "не возьмут под козырек", если что-то им дядюшка Сэм скажет сделать. Нужно сказать, что и Россия отнюдь не относится к числу стран, которые были бы готовы "взять под козырек" », — признал министр, назвав список стран-союзников России.

Лавров также обратился к азиатским партнерам, которые не отказались от своей независимой позиции, и отметил готовность Москвы к сотрудничеству на основе взаимоуважения.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил в интервью RT, что российская сторона не исключает возможности того, что Украина может быть крупнейшим проектом Пентагона по созданию биолабораторий.

«Были открыты и другие документы, это документы, которые связаны с военно-биологической деятельностью лабораторий США на Украине. Это документы с подписями украинских официальных лиц, американцев», — сказал Лавров.

Он отметил, что у США много подобных лабораторий по всему периметру России в бывших странах СССР.

«Украина, возможно, это крупнейший проект с точки зрения Пентагона, который и распоряжается деятельностью этих лабораторий», — указал российский министр.

Ранее исследовательская служба конгресса США выпустила доклад, в котором выразила беспокойство относительно состояния биологических лабораторий на Украине.

Москва предупреждает западных партнеров Киева о незаконности поставок оружия на Украину. В том числе — советских и российских систем ПРО. Об этом в интервью телеканалу RT заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые мы будем считать перевозящими оружие, станут законной целью», — заявил Лавров.

По словам дипломата, это «совершенно понятно», поскольку цель российской операции — искоренение любой угрозы, которая исходит в отношении России с территории Украины.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил в интервью RT, что президент Украины Владимир Зеленский желает подтолкнуть американского лидера Джо Байдена к конфронтации с Россией через конгресс США.

«Зеленский также понимает, что есть и менее ответственные политики (в США. — RT), которые разжигают украинское лобби, которые руководствуются русофобскими сантиментами, в том числе они есть в конгрессе. Как вы знаете, они периодически принимают резолюцию, осуждающую и угрожающую России. Мне кажется, Зеленский рассчитывает, что они подтолкнут президента в сторону более конфронтационного подхода», — сказал Лавров.

Глава МИД России добавил, что российская сторона уже дала чётко понять, что любые грузы, которые будут поступать на Украину и в которых, по мнению Москвы, может быть оружие, станут законной целью российских военнослужащих.

Ранее Зеленский, выступая перед конгрессом США, попросил передать Киеву системы ПВО, включая С-300.

15 марта постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Североатлантический альянс не рассматривает возможности введения бесполётной зоны над Украиной.

Российский президент Владимир Путин напоминал, что Россия будет рассматривать решение любой страны о введении бесполётной зоны над Украиной как участие в военном конфликте.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT заявил, что передача советских С-300 из других стран Украине невозможна.

«Хочу напомнить всем странам, которые могут рассматривать эту идею, что советские системы и системы российского производства там находятся в соответствии с межправительственными соглашениями и контрактами, которые также имеют сертификат пользователя. И этот сертификат не разрешает направлять их в третьи страны», — сказал Лавров.

Он отметил, что это вполне законное требование.

«Мы не позволим подобным рискам развиваться, мы не позволим им материализоваться», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что министр обороны Словакии Ярослав Надь обсудил с американскими коллегами возможное замещение вооружений советского производства, включая ЗРК С-300 и истребители МиГ-29.

Надь выразил заинтересованность в получении вместо С-300 и МиГ-29 американских самолётов F-16.

Запад продолжит вводить санкции против России, однако страна к этому уже привыкла, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу в интервью телеканалу RT.

"Это санкционное давление продолжится. Они [Запад] также сейчас угрожают пятой волной санкций, может быть, после этого будет еще одна волна, однако мы к этому привыкли", - сказал он.

По словам министра, последняя волна санкций носит беспрецедентный характер.

"Как сказал президент [России Владимир] Путин, мы являемся чемпионом по числу санкций, которые были введены в отношении РФ. Более 5 тыс. индивидуальных мер. Это практически в два раза больше, чем число санкций, введенных против КНДР и Ирана", - заметил глава дипведомства.

"Но нужно сказать, что санкции всегда только укрепляли нас", - указал он.

Исторический урок

По словам Лаврова, Россия вынесла исторический урок, теперь иллюзия того, что она может рассчитывать на западных партнеров, полностью разрушена.

"Я думаю, что сейчас иллюзия того, что мы можем рассчитывать на западных партнеров, полностью разрушена. Теперь мы можем рассчитывать только на себя и на тех союзников, которые останутся стоять рядом с нами. Это главнейший вывод для России в контексте геополитики", - отметил глава МИД РФ.

Он добавил, что после 2014 года страна приобрела опыт, который позволял ей рассчитывать на собственные силы. Лавров подчеркнул, что РФ вынесет санкционное давление со стороны Запада, экономика приспосабливается к новым условиям.

"Возвращаясь к вопросу о санкциях: мы выживем. Меры, которые разрабатываются президентом [РФ Владимиром Путиным], правительством, постепенно объявляются, а это только начало корректировки нашего экономического курса для того, чтобы приспособиться к новым обстоятельствам", - заключил министр.

Лавров заявил, что Россия не отказывается от сотрудничества с Западом, однако не считает его надежным партнером.

"Мы не закрываем дверь перед Западом, это они закрывают дверь перед нами", - отметил он.

"Когда они опомнятся, когда эта дверь вновь будет открыта, мы посмотрим на предлагаемые проекты сотрудничества, однако мы будем смотреть на них, помня об одном: мы будем сотрудничать с ними, памятуя прекрасно о том, что мы не можем думать, что они надежны, что они являются надежными долгосрочными союзниками", - пояснил глава российского дипведомства.

Он добавил, что Москва по-прежнему готова к сотрудничеству с теми, кто будет действовать на основе взаимоуважения, это относится к странам Востока.

"Как всегда, мы открыты к сотрудничеству со всеми, кто готов делать это на основе равенства, на основе взаимоуважения, поиска баланса интересов. Страны на Востоке, к востоку от России, намного более расположены действовать в соответствии с этими принципами, и мы, вне всякого сомнения, будем отвечать им взаимностью на благо наше, на благо наших коллег", - резюмировал Лавров.