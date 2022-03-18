Песков осудил высказывание Шольца о «России без Путина»

«Непростая, но деловая абсолютно беседа между Путиным и Шольцем сегодня состоялась по телефону. Жесткий разговор, естественно. Но тем не менее сохраняется потребность в таких контактах, в обмене информацией и обсуждении острых тем, связанных со специальной операцией на Украине», - отметил представитель Кремля.