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47 минут назад

Песков осудил высказывание Шольца о «России без Путина»

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков резко отреагировал на слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Россия должна быть без президента Владимира Путина. По его словам, решать, кто должен возглавлять РФ, нужно российскому народу.

Песков осудил высказывание Шольца о «России без Путина»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С кем быть России, наверное, все-таки должен решать не канцлер ФРГ, а российский народ», - цитирует Пескова ТАСС.

Песков рассказал, что в пятницу Путин провел телефонный разговор с Шольцем, который он назвал «жестким».

«Непростая, но деловая абсолютно беседа между Путиным и Шольцем сегодня состоялась по телефону. Жесткий разговор, естественно. Но тем не менее сохраняется потребность в таких контактах, в обмене информацией и обсуждении острых тем, связанных со специальной операцией на Украине», - отметил представитель Кремля.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц высказался против русофобии в Европе. По его мнению, абсолютно неприемлемо, когда граждане, имеющие российские корни, подвергаются оскорблениям или физическим нападкам. Он отметил, что «это война Путина» и только он несет за это ответственность.

Политика,Олаф Шольц,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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