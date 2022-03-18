Хинштейн заявил, что грань между дискредитацией госорганов и критикой прописана в законе

Грань между критикой и дискредитацией государственных органов власти закреплена в российском законодательстве. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по информполитике, один из авторов поправок об ответственности за распространение ложной информации о работе госорганов за рубежом Александр Хинштейн.

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"Грань [между критикой и дискредитацией] очень понятна, сегодня она закреплена и в Уголовном кодексе РФ, и в Кодексе об административных правонарушениях", - сказал парламентарий, отвечая на соответствующий вопрос. "Мы диспозицию самих составов не трогаем, мы лишь расширяем перечень тех, в отношении кого эти действия становятся административно или уголовно наказуемыми", - добавил он.

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Хинштейн подчеркнул, что в предложенных поправках речь идет не о дискредитации самих госорганов РФ за рубежом и их сотрудников, а "о дискредитации исполнения этими органами своих полномочий за пределами территории России в указанных целях, то есть в целях поддержания международного мира и безопасности".

"Иными словами, если человек просто напишет [в соцсетях] о том, что он не дозвонился [в загранучреждение], плохо работает связь, что ему не помогают, здесь ни о какой публичной дискредитации [речь] идти не будет. Если он напишет о том, что посольство [РФ] в США, например, работает в целях подрыва безопасности, экономики, что это средоточие всего зла, а дипломаты за пределами России занимаются только тем, что организовывают перевороты, это будет дискредитация исполнения госорганами своих полномочий за пределами РФ", - заключил политик.

Ранее Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия", а также первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак и глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас подготовили поправки об ответственности за ложную информацию о любых государственных органах РФ, действующих за рубежом. Один из авторов поправок, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина сообщила ТАСС, что ответственность за распространение такой информации будет аналогичной той, что введена за фейки о Вооруженных силах РФ.

Ответственность за фейки и дискредитацию

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал законопроекты об уголовной ответственности за фейки о ВС РФ, а также об административном и уголовном наказании за их дискредитацию. Так, Уголовный кодекс РФ был дополнен статьей 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". Она предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

При этом такое нарушение закона, совершенное с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, наказывается лишением свободы до 10 лет или штрафом до 5 млн рублей. Если фейковая информация повлекла тяжкие последствия, срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.

Кроме этого, в КоАП РФ была введена ответственность за публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ. Если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то штраф для граждан составит от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. Если дискредитация сопровождается призывами к проведению незаконных акций и создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан и общественной безопасности, то для граждан предусмотрен штраф от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 200 тыс. рублей до 300 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей.