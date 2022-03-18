Лавров назвал Украину «крупнейшим проектом Пентагона»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключает, что Украина могла быть крупнейшим проектом Пентагона по созданию биологических лабораторий. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT.

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Лавров рассказал, что по всему миру США развернули более 300 биолабораторий. Большая часть из них находится в бывших республиках СССР.

«Украина, возможно, - это крупнейший проект с точки зрения Пентагона, который распоряжается деятельностью этих лабораторий», - сказал министр.

По его словам, необходимо создать механизм реагирования на разработки в военно-биологической сфере, который позволил бы добиться транспарентности в этой деятельности на собственной территории или за пределами.

Ранее Минобороны РФ обнародовали новые факты об американских лабораториях на Украине. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что в Харьковском институте ветеринарной медицины изучались летучие мыши как векторы для переноса высокопатогенного птичьего гриппа. Одновременно оценивались условия, при которых процессы передачи могут приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности.