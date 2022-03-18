Лавров: против России ведут информационную войну с методами информационного терроризма

Запад ведет информационную войну против России, она включает элементы информационного терроризма, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу в интервью телеканалу RT.
"Подмена тезисов, когда что-то происходит, например массовые демонстрации, протесты, которые им не нравятся, это сразу клеймится как внутренний терроризм. Это война. В войне используются методы информационного терроризма. Здесь нет никаких сомнений", - сказал он.
По словам Лаврова, в мировом информационном поле доминируют американские и британские СМИ, и в целом англосаксонский мир. Россия же здесь занимает скромное место, отметил министр.
"Другой вопрос - каково качество той информации этих западных СМИ, которую они производят", - добавил он.
"Мы знаем все кунштюки, которые используют западные государства в отношении информационной войны. Мы давно поняли, что нет такого понятия, как независимое СМИ. Только Fox News пытается сохранить какой-то альтернативный взгляд. Если смотреть другие каналы, почитать что, что происходит в социальных сетях и интернет-платформах, когда заблокировали действующего президента, - подобная цензура продолжается масштабно", - подчеркнул глава МИД.
Говоря о TikTok и других подобных платформах, Лавров отметил, что Вашингтон по сути дела обращается к детям, потому что им пользуются совсем юные мальчики и девочки.
"Это намерение промыть им мозги на всю жизнь, мне кажется, что это нечестно и недостойно. Если вы хотите участвовать в информационной конкуренции, если создавать информационную конкуренцию между СМИ, то должны существовать какие-то правила", - указал министр.