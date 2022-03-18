Лавров: против России ведут информационную войну с методами информационного терроризма

"Мы знаем все кунштюки, которые используют западные государства в отношении информационной войны. Мы давно поняли, что нет такого понятия, как независимое СМИ. Только Fox News пытается сохранить какой-то альтернативный взгляд. Если смотреть другие каналы, почитать что, что происходит в социальных сетях и интернет-платформах, когда заблокировали действующего президента, - подобная цензура продолжается масштабно", - подчеркнул глава МИД.