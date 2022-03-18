В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 104.80EUR 115.93
Войти в почту
38 минут назад

Лавров: против России ведут информационную войну с методами информационного терроризма

ТАССТАСС

Запад ведет информационную войну против России, она включает элементы информационного терроризма, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу в интервью телеканалу RT.

Лавров: против России ведут информационную войну с методами информационного терроризма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Подмена тезисов, когда что-то происходит, например массовые демонстрации, протесты, которые им не нравятся, это сразу клеймится как внутренний терроризм. Это война. В войне используются методы информационного терроризма. Здесь нет никаких сомнений", - сказал он.

По словам Лаврова, в мировом информационном поле доминируют американские и британские СМИ, и в целом англосаксонский мир. Россия же здесь занимает скромное место, отметил министр.

"Другой вопрос - каково качество той информации этих западных СМИ, которую они производят", - добавил он.

"Мы знаем все кунштюки, которые используют западные государства в отношении информационной войны. Мы давно поняли, что нет такого понятия, как независимое СМИ. Только Fox News пытается сохранить какой-то альтернативный взгляд. Если смотреть другие каналы, почитать что, что происходит в социальных сетях и интернет-платформах, когда заблокировали действующего президента, - подобная цензура продолжается масштабно", - подчеркнул глава МИД.

Говоря о TikTok и других подобных платформах, Лавров отметил, что Вашингтон по сути дела обращается к детям, потому что им пользуются совсем юные мальчики и девочки.

"Это намерение промыть им мозги на всю жизнь, мне кажется, что это нечестно и недостойно. Если вы хотите участвовать в информационной конкуренции, если создавать информационную конкуренцию между СМИ, то должны существовать какие-то правила", - указал министр.

Политика,Сергей Лавров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители