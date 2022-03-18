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17 минут назад

Власти Польши объявили программу «дерусификации экономики»

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Правительство Польши в пятницу, 18 марта, объявило о старте программы «дерусификации экономики».

Власти Польши объявили программу «дерусификации экономики»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы представляем первую часть антипутинского щита. Мы будем заниматься дерусификацией польской и европейской экономики," — заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

По его словам, программа подразумевает отказ от энергетических носителей из России, передает РИА Новости.

До этого экономист Мария Максакова сообщила, что в российском экспорте есть несколько товаров, без которых Западу не прожить. Отказ от их ввоза может привести к негативным последствиям. Специалист уточнила, что речь идет о минеральных удобрениях. Их нехватка может разбалансировать не только европейский, но и мировой продовольственный рынок, что приведет к дефициту и увеличению цены на продукты. Максакова отметила, что РФ входит в пятерку ведущих мировых производителей удобрений, при этом две трети ее продукции экспортируется.

Введение санкций в отношении РФ происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. Через несколько дней после этого Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

Политика,Матеуш Моравецкий,Мария Максакова-Игенбергс,Владимир Путин,
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