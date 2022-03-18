Власти Польши объявили программу «дерусификации экономики»

До этого экономист Мария Максакова сообщила, что в российском экспорте есть несколько товаров, без которых Западу не прожить. Отказ от их ввоза может привести к негативным последствиям. Специалист уточнила, что речь идет о минеральных удобрениях. Их нехватка может разбалансировать не только европейский, но и мировой продовольственный рынок, что приведет к дефициту и увеличению цены на продукты. Максакова отметила, что РФ входит в пятерку ведущих мировых производителей удобрений, при этом две трети ее продукции экспортируется.